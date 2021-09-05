TÜRKİYE'DE İLK DEFA BAŞKENT'TE "YEREL YÖNETİMLERDE ASBEST FARKINDALIK" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BAŞKENT'TE "YEREL YÖNETİMLERDE ASBEST FARKINDALIK" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BAŞKENT'TE 'YEREL YÖNETİMLERDE ASBEST FARKINDALIK' EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından Büyükşehir Belediye personeline yönelik, Türkiye'de ilk kez Başkent'te, "Yerel Yönetimlerde Asbest...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından Büyükşehir Belediye personeline yönelik, Türkiye'de ilk kez Başkent'te, "Yerel Yönetimlerde Asbest Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, personelin gelişimi için hizmet içi eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) iş birliğiyle Büyükşehir personeline yönelik "Yerel Yönetimlerde Asbest Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

ASBEST ATIKLARININ BERTARAFI ANLATILDI

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime; Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı, Asbest Söküm Uzmanları Dernek Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'nde iş sağlığı ve güvenliği biriminde görev yapan iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile ilçe belediyelerinde yıkım ve asbest işlerinde görev yapan personeller katıldı.

Türkiye'de ilk kez Başkent'te düzenlenen ve İSGÜM personeli tarafından verilen eğitimde, yerel yönetimlerin asbest ile ilgili görev ve sorumlulukları ile asbest atıklarının bertarafı konuları anlatıldı.

"ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BU EĞİTİMİ DÜZENLİYORUZ"

Pandemi nedeniyle ara verdikleri hizmet içi eğitimlere normalleşme süreci ile tekrar başladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, eğitim ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Pandemi dönemi nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara vermiştik ancak asbest son günlerin güncel konularından bir tanesi. Buna dikkat çekmek, halk sağlığını önemseyerek çalışanların iş sağlığı ile güvenliği açısından bu eğitimi düzenliyoruz. Bu eğitimlerle çalışanlarımızı bilgilendirip bilinçlendireceğiz. Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde bu eğitim çalışmasını sürdüreceğiz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak hak sağlığını önceleyen ve personelimizi bilgilendiren çalışmalarımıza devam edeceğiz. "

OVACILLI: "TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ASBESTLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Toplum sağlığını korumak için asbestle mücadelenin önemine dikkat çeken İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı, şöyle konuştu:

"Bizleri davet eden ve bizlere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Asbestle mücadelede belediyelere ve yerel yönetimlere önemli roller düşüyor. Bu sistemde çok kritik rolleri var. İzin süreçlerinde kanserojen maddelerin yapı malzemelerinde bulunup bulunmadığının denetlenmesi, incelenmesi bununla ilgili tespit çalışmalarının sorgulanması gerekiyor. Bu konularda yapacağımız çalışmalarla beraber halkımız ve çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli ortamları temin edebileceğimize inanıyoruz. "

UZUN YILLAR YAPILMAYAN EĞİTİME ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜ OLDU

"Yerel Yönetimlerde Asbest Farkındalık Eğitimi"nin Türkiye'de ilk kez Ankara'da düzenlendiğini vurgulayan Asbest Söküm Uzmanları Dernek Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, "Türkiye'de uzun yıllardır yapmayı planladığımız Asbest Farkındalık Eğitimi Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ankara'ya nasip oldu. Bu eğitimin Türkiye'ye örnek olmasını diliyor ve diğer illerin de böyle eğitimler düzenlemesini talep ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, Sayın Mansur Yavaş'a ve İş Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne düzenlemiş olduğu eğitim için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Münir Özkul Defne Samyeli
Spor Diego Umut Meraş Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TÜRKİYE'DE İLK DEFA BAŞKENT'TE "YEREL YÖNETİMLERDE ASBEST FARKINDALIK" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 16:00:28. #1.15#

title