Türkiye'de İlk Bilişim Projeleri Nasıl Hayata Geçirildi?

Bilişim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, Türkiye'de ilk bilişim projelerinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı.

Bilişim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, Türkiye'de ilk bilişim projelerinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı. Ankara'da çeşitli hizmetler yaparak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve makinelerin on iki sene boyunca hiç durmadığını söyledi. Jet uçaklarını denetleyen makinelerin yazılımlarını ürettiklerini, birçok üniversiteye hizmet sağladıklarını ve araştırmaların değerlendirilmesi için matematiksel, istatiksel değerlendirme yazılımları yaptıklarını belirten Köksal, "Bizim mesleğin halk katında geniş bir kitlede duyulmasını sağlayan projemiz, üniversitelere girişte öğrencilere seçme ve yerleştirme yazılımımız oldu" dedi.

Bilişim A.Ş'yi kurduktan sonra ağırlıklı olarak bankacılık alanına hizmet verdiklerini ve yapılan çalışmalar sayesinde bankacılık üst yönetimlerinin gelecekte neler olacağını öngörebildiklerini ifade etti. Mortgage Krizi'nde durumu ön göremeyen tüm bankaların yıkıldıklarını ancak Türk bankalarının problemleri daha erken görmesi nedeniyle daha az hasar aldıklarını vurguladı.

Yapay zeka ile ilgili çalışmalara 1973'te Hacettepe'de başladıklarını ve yapay zeka yoluyla büyük veriler üzerinde çalışma, görüntü düzenleme, beyin tomografisi üzerinden beyin tümörünü saptama gibi projeler yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Wise.tv