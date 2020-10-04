Türkiye'de İlk Bilişim Projeleri Nasıl Hayata Geçirildi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de İlk Bilişim Projeleri Nasıl Hayata Geçirildi?

04.10.2020 02:00 | Son Güncelleme: 04.10.2020 02:00

Bilişim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, Türkiye'de ilk bilişim projelerinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı.

Bilişim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, Türkiye'de ilk bilişim projelerinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı. Ankara'da çeşitli hizmetler yaparak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve makinelerin on iki sene boyunca hiç durmadığını söyledi. Jet uçaklarını denetleyen makinelerin yazılımlarını ürettiklerini, birçok üniversiteye hizmet sağladıklarını ve araştırmaların değerlendirilmesi için matematiksel, istatiksel değerlendirme yazılımları yaptıklarını belirten Köksal, "Bizim mesleğin halk katında geniş bir kitlede duyulmasını sağlayan projemiz, üniversitelere girişte öğrencilere seçme ve yerleştirme yazılımımız oldu" dedi.

Bilişim A.Ş'yi kurduktan sonra ağırlıklı olarak bankacılık alanına hizmet verdiklerini ve yapılan çalışmalar sayesinde bankacılık üst yönetimlerinin gelecekte neler olacağını öngörebildiklerini ifade etti. Mortgage Krizi'nde durumu ön göremeyen tüm bankaların yıkıldıklarını ancak Türk bankalarının problemleri daha erken görmesi nedeniyle daha az hasar aldıklarını vurguladı.

Yapay zeka ile ilgili çalışmalara 1973'te Hacettepe'de başladıklarını ve yapay zeka yoluyla büyük veriler üzerinde çalışma, görüntü düzenleme, beyin tomografisi üzerinden beyin tümörünü saptama gibi projeler yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de İlk Bilişim Projeleri Nasıl Hayata Geçirildi?

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Halil Sezai Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Babel Gökhan Gönül Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de İlk Bilişim Projeleri Nasıl Hayata Geçirildi? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 02:04:43. #1.15#
title