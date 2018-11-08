Türkiye'de İlk 5g Sinyali Vodafone'un Katkılarıyla Gerçekleştirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) liderliğinde kurulan 5G Vadisi Açık Test Sahası'nın bir üyesi olan Vodafone, bu kapsamda gerekli test ve çalışmaları yürüterek Türkiye'de ilk 5G sinyalini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Vodafone, küresel 5G çalışmaları kapsamında üyesi olduğu 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek, Türkiye'de ilk 5G sinyalinin verilmesine önemli bir katkı sağladığını duyurdu. 5G Vadisi çalışmaları kapsamında üç operatörün katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde yer alan 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin ilk 5G sinyalinin verilmesiyle, 5G alanındaki çalışmalar önemli bir ivme kazanacak.

5G'nin öncü teknolojilerinden Dar Bantlı Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini de Türkiye'de hizmete açan Vodafone, 5G Vadisi'nde bu konudaki küresel bilgi birikimi ile platform desteği ve modül tedariki alanlarında öncü rollerden birini üstleniyor. Yapılan bilgilendirmede, Vodafone Türkiye bu kapsamda teknokentlerde birçok firma ile ortaklaşa çalışmalar yürüterek, yerli ve milli ekosistemin oluşmasına da önemli bir katkı sağlayacak. Öte yandan işbirlikleri sayesinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve hayatı kolaylaştırırken ülke dijitalleşmesini de yukarı taşıyan yeni nesil uygulamalar, şebeke üzerinden hayat bulacak. Endüstri 4,0'dan akıllı şehirlere, sağlıktan tarıma uzanan birçok alanda hayata geçirilen uygulamalar ile iş ve sosyal yaşamın dinamikleri yeni bir boyuta taşınacak. Akıllı sulama uygulaması ile tarımda verimlilik artacak; uzaktan ölçüm uygulaması sayesinde hassas ve insan hayatı için gerekli cihazların 7/24 çalışması sağlanacak; uzaktan izleme uygulaması ile sayaçlar akıllı hale gelecek; akıllı çöp takip sistemleri uygulaması ile ise hem verimlilik artışı sağlanacak, hem de karbon ayak izi azaltılacak.

Hasan Süel: "Yerli ve milli 5G ekosisteminin oluşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Vodafone'un, küresel tecrübesiyle Türkiye'deki 5G çalışmalarına öncülük ettiğini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şöyle konuştu: "Vodafone Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyor. Bu kapsamda Grubumuzun uluslararası düzeyde zenginleştirdiği bilgi ve donanımı, 5GTR Forum ve 5G Vadisi gibi platformlara aktararak, Türkiye'nin 5G Beyaz Kitabı'nın tamamlanması gibi çalışmalara önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Üyesi olduğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda verilen bu ilk sinyali de, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olarak görüyor ve Vodafone olarak bu önemli gelişmeye, gerçekleştirdiğimiz testler ve çalışmalarla katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Diğer yandan Türkiye'de ilk defa hizmete aldığımız 5G'nin öncü teknolojilerinden Dar Bantlı Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) üzerinde çalışan yerli ve milli firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, daha şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başlıyor. Vodafone olarak, küresel deneyimimizden aldığımız güçle Türkiye'nin 5G yolculuğunu kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdürecek ve yeni teknolojileri abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL