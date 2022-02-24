"Türkiye'de İlk 16 Takım Arasına Girdik"

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonasına katılan Masa Tenisini takımının büyük bir başarının altına imza attığını söyledi.

Gençler Türkiye Şampiyonasının büyük bir çekişmeye sahne olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, " Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan edilen 2021 yılındaki sportif yatırımlarımız kapsamında kendi bünyemizde kurduğumuz takımlarımız arasında yer alan masa tenisi takımımız, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonasında kentimizi ve ilçemizi başarıyla temsil etmiştir. Fenerbahçe, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi Türkiye'nin en iyi takımlarının yer aldığı maçlarda elde ettiği başarıları sonuçlarla şampiyonaya damga vuran takımımız, kazandığı maçların ardından Türkiye'de ilk 16 takım arasına adını yazdırıp, bizleri gururlandırmıştır. Antrenörlerimizi ve sporcu kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde Türkiye'de sayılı takımlar arasına girme başarısına ulaşan masa tenisi takımımıza 5 ile 8 Mart günleri arasında Kırşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

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