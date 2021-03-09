Türkiye'de iktisadi faaliyet ve banka kredileri arasındaki ilişki analiz edildi
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Türkiye'de iktisadi faaliyet ve banka kredileri arasındaki ilişki analiz edildi

09.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:36
Türkiye'de iktisadi faaliyet ve banka kredileri arasındaki ilişki analiz edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan bir çalışmadan elde edilen sonuçlar, tüketici kredisi ve TL cinsi firma kredisine aynı oranda gelen şokların özel tüketim, nihai yurt içi talep ve GSYH üzerindeki etkilerinin benzer, tüketici kredilerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan bir çalışmadan elde edilen sonuçlar, tüketici kredisi ve TL cinsi firma kredisine aynı oranda gelen şokların özel tüketim, nihai yurt içi talep ve GSYH üzerindeki etkilerinin benzer, tüketici kredilerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin ise firma kredilerine kıyasla daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

Hande Küçük Yeşil, Pınar Özlü ve Çağlar Yüncüler tarafından kaleme alınan "Banka Kredileri ve İktisadi Faaliyet" başlıklı çalışma, TCMB'nin internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye'de iktisadi faaliyet ve krediler arasındaki ampirik ilişkiyi kredilerin borçlu tipi (tüketici/firma), kullanım amacı (konut/ihtiyaç) ve para birimi (yerli/yabancı) alt bileşenleri ayrımında inceleyen çalışmaya dair yayımlanan özette, her kredi türü ve milli gelir harcama bileşeni için farklı VAR modelleri tahmin edilerek farklı kredi türlerinin iktisadi faaliyet üzerindeki etkisi ve bu etkinin hangi kanallar üzerinden çalıştığının analiz edildiği belirtildi.

Sonuçların, kredi şoklarının iktisadi faaliyet üzerindeki etkisinin şoku takiben iki çeyrek boyunca istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret ettiği aktarılan özette, şunlar kaydedildi:

"Tüketici kredisi ve TL cinsi firma kredisine aynı oranda gelen şokların özel tüketim, nihai yurt içi talep ve GSYH üzerinde etkileri benzerken, tüketici kredilerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin firma kredilerine kıyasla daha zayıf olduğu bulunmuştur. Yabancı para cinsinden firma kredilerine gelen şoklar toplam yatırımlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahipken, özel tüketim ve GSYH üzerinde çok daha zayıf bir etkiye sahiptir. Konut kredilerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin firma kredileriyle benzer düzeyde olması konut talebi ve inşaat yatırımları arasında karşılıklı güçlü bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Bulguların alternatif örneklem ve tanımlayıcı kısıtlamalara göre sağlamlığı da test edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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