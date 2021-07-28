Türkiye'de ikinci rahim naklinin yapıldığı kadın uyandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de ikinci rahim naklinin yapıldığı kadın uyandırıldı

Türkiye'de ikinci rahim naklinin yapıldığı kadın uyandırıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 40 kişilik ekip tarafından, 8 saat süren operasyonla rahim nakledilen kadının uyandırıldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 40 kişilik ekip tarafından, 8 saat süren operasyonla rahim nakledilen kadının uyandırıldığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, dün rahim nakli yaptıkları 32 yaşındaki Havva Erdem ile ilgili ilk 24 saatlik sürenin geçmesini beklediklerini kaydetti.

Hastanın yoğun bakımda uyandırıldığını anlatan Özkan, "Yarın sabaha kadar servise almayı düşünüyoruz. Bu tür ameliyatlarda ilk 10 gün çok önemlidir. Bu süreçte serviste yakın gözlem içerisinde tutulacak." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ve 5 yıldır nakil bekleyen Havva Erdem (32) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurmuştu. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, 40 yaşındaki bir kadının beyin ölümü gerçekleştikten sonra bağışlanan rahmini dün 8 saat süren operasyonla Erdem'e nakletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Tanju Bilgiç Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Fatma Girik Prens Harry Bülent Serttaş
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Roger Schmidt Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de ikinci rahim naklinin yapıldığı kadın uyandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:29:05. #1.16#

title