Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Güvenli Turizm Belgesi, Türkiye'de ikinci olarak Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gold otellerine verildi.

Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi
02.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:03

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Güvenli Turizm Belgesi, Türkiye'de ikinci olarak Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gold otellerine verildi.

Korona virüs sürecinde kapalı kalan oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı kriterler ve Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Yeni dönemde Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verebilecek olan oteller, Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) başvurularını yapıyor. Başvuralar kapsamında havuz, lobi, oda, restoran, otel girişi gibi ortak alanlardaki 160 maddelik kriterlerini tamamlayan Goldcity ve Gold İsland otelleri Türkiye'de 2'nci, Alanya'da ilk olarak Güvenli Turizm Sertifikası almaya halk kazandı.

"Turizm canlanması ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

Projede otellerin pandemi süresince uyması gereken kriterlerin listesinin hazırladığını aktaran TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, turizmin canlanması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Demirtaş, "Soru listesi, bilim kurulu üyeleri ve paydaşların görüşleri alınarak oluşturuldu. Misafir otele girdiği andan itibaren her tarafın kontrol edilebileceği, risklerin sıfıra indirilebileceği bir liste oluşturuldu. Yaklaşık 160 kriteri sağlayan otellerin ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Kare kodlu belge oluşturuldu. Müşteri kare kodu okuttuğunda kim tarafından ne zaman yapıldığını, belgenin süresi gibi tüm bilgileri öğrenecek. Enstitü olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemizin turizm canlanması ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Denetimler bir gün sürüyor"

Sertifika için yoğun bir talep olduğunu söyleyen Demirtaş, "Sırada bekleyenler var. Müracaatları kesinleştikçe belgelendireceğiz. Denetimler bir gün sürüyor. Yetkili ve uzman çalışanlarımızca ciddi bir denetim yapıyoruz ve her ay kontrol yapacağız. 2 ayda bir de gizli müşteri ile bu kurallara uyulup uyulmayacağını tespit edeceğiz. Enstitü olarak para kazanma amacıyla yapmıyoruz. Ülkemizin milli bir meselesi olarak görüyoruz. Ciddi maliyetler değil ve yatak sayısına göre bu değişiyor. Denetimlerde otellere misafirin girişinde itibaren genel kurallar, yatak odasındaki genel kurallar, SPA'da uygulanması gereken kurallar yani 160'a yakın kural var. Bu kuralları yapılıp yapılmadığına bakıyoruz" diye konuştu.

"Hijyenik güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacağız"

Güvenli Turizm Sertifikasını aldıklarını belirten, Gold Otelleri Genel Müdürü Özkan Ünal şunları söyledi:

"Bünyemizde olan Gold İsland ve Gold City otellerimize bugün milli kuruluşumuz olan TSE'den güvenli otel sertifikasyonunu başarıyla geçirmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk Standartları Ensitüsünün sadece bu alanda değil birçok alanda turizm sektörüne desteği olduğunu biliyoruz. Biz de bu konuda kendilerini tercih ettik. Herhalde bildiğim kadarıyla Gold City ve Gold İsland Oteller olarak Alanya'daki ilk oteller olduk. Bundan dolayı da sevinçliyiz. Misafirlerimizden gelen yüksek hijyen standardını ve güvenliğini bu sertifikasyonla sağlamış bulunmaktayız. Umut ediyoruz bundan sonraki süreçte misafirlerimiz için kapılarımızı açacağız. Onlara güvenli ve hijyenik güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacağız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Haber
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Beren Saat Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 16:03:48. #1.14#
title