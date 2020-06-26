TÜRKİYE'DE İKAMET EDEN İRANLI YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ
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TÜRKİYE'DE İKAMET EDEN İRANLI YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların yapılamadığı için İran'da kalan Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan 110 İranlı yolcu özel seferle İstanbul'a geldi.

TÜRKİYE'DE İKAMET EDEN İRANLI YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ
26.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:32

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların yapılamadığı için İran'da kalan Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan 110 İranlı yolcu özel seferle İstanbul'a geldi. 

İranlı yolcuları taşıyan Meraj Airlines'e ait uçak saat 12.30'da Tahran'dan İstanbul'a geldi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri uçağa giderek koronavirüs nedeniyle yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi alırken, yolcuların vücut ısıları termal kemara ile ölçüldü. Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan İranlı yolcular uzun bir süreden sonra Türkiye'ye dönmekten mutlu olduklarını söylediler.  Tahran'dan İstanbul'a gelen yolculardan Ziban Revani, seferler yapılamadığı için uzun zamandır İran'da bulunduğunu belirterek, "3 yıldır burada yaşıyorum. Kızım burada üniversitede okuyor. Buraya gelmek istedim ama uçuş yoktu" dedi. Samira Yezdani ise, 1 aydır İran'da bulunduğunu, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğun ve İran'a dönmek istemediğini söyledi. 

Kaynak: DHA

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