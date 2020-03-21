Türkiye'de ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000'er lira destek, emeklilere erken bayram ikramiyesi
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Ramazan Bayramı, Hükümet, Türkiye, Dünya

Türkiye'de ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000'er lira destek, emeklilere erken bayram ikramiyesi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgının ekonomik etkilerine karşı, hükümet ihtiyaç sahibi 2 milyon haneneye 1000'er liralık yardım aktarılacağını, emeklilere de Ramazan Bayramı için ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini açıkladı.

21.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:44
Türkiye'de ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000'er lira destek, emeklilere erken bayram ikramiyesi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik etkilerine karşı, hükümet ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000'er liralık yardım aktarılacağını, emeklilere de Ramazan Bayramı için ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1.000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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