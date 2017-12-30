Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması- 9

Sivas'ta "Türkiye'de Huzur Güven-9" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde Emniyet Müdürlüğünce, kentin çeşitli noktalarında ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.



Denetimlerde 3 bin 784 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. 1 ruhsatsız av tüfeği,1 muşta ele geçirildi, 2 kişiye de bakaya suçundan tebligat yapıldı.



Ayrıca 174 iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine sigara ve alkolden cezai işlem uygulandı.



Trafik yönünden ise 851 araç kontrol edildi, 30 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 7 bin 338 lira ceza uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.