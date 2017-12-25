Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması- 8

Van'da, "Türkiye Güven Huzur-8" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde Emniyet Müdürlüğünce farklı noktalarda ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.



Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 152 personel, 32 ekip, 2 helikopter, bir deniz aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.



Denetimlerde 887 kişi sorgulandı, kontrol edilen 101 araçtan 6'sına ceza uygulanırken bir araç da trafikten men edilirken, 38 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada 5 iş yerine para cezası uygulandı.