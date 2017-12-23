Mardin'de, Türkiye'de eş zamanlı yapılan "Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması-8" neticesinde aranan 14 şahıs yakalandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde eş zamanlı icra edilen "Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması-8" kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.



Kent genelinde yapılan, 39 ekip ve 218 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 355 kişinin genel bilgi tarama sorgusu yapıldı, 139 umuma açık iş yeri denetledi. Denetlemelerde, aranan 8 kişi yakalandı, 1 kişiye ise adli ve idari işlem uygulandı.



Yol kontrollerinde, 16 ayrı noktada 44 ekip ve 169 personel ve 3 arama köpeği ile yapılan uygulamada ise bin 26 kişi sorgulandı, 6 kişi yakalandı. Bu kapsamda 440 araç denetlendi, 15 araç sürücüsüne 7 bin 472 lira idari para cezası kesildi, 1 araç ise trafikten men edildi.