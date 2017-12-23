Malatya'da, Türkiye'de eş zamanlı yapılan "Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması-8" neticesinde aranan 9 şahıs yakalandı.



Türkiye genelinde eş zamanlı icra edilen Türkiye'de Huzur Güven Uygulaması 8 kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, ilçelerde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı.



Kent genelindeki uygulamaya, 130 ekip, 730 personel ile 2 dedektör köpek katıldı.



Ekipler, 4 bin 30 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgusunu yaptı, 150 umuma açık iş yerini denetledi.



Denetlemelerde, aranan 9 kişi yakalandı, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 4 kişiye ise adli ve idari işlem uygulandı.



Yol kontrollerinde, 580 araç denetlendi, 30 araç sürücüne 16 bin 580 lira idari para cezası kesildi.



4 araç ise trafikten men edildi.