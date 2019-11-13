Türkiye'de Hububat ve Bakliyatta İhracat Şampiyonu Güneydoğu

13.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:19

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün 2019 Ekim ayında Türkiye'den en fazla ihracatın Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 199.8 milyon dolar olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya Ocak-Ekim dönemine ait ihracat rakamlarını da değerlendirerek 2019 yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarını ifade etti.



Ocak-Ekim 2019 döneminde Türkiye genelinden 5 milyar 542 milyon 368 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bu ihracatın 1 milyar 647 milyon 305 bin dolarlık tutarının Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu toplantısında ihracat reklamlarını değerlendiren Başkan Altunkaya 2019 yılı hedeflerine ulaşabilmek için yılın son iki aylık döneminde daha yoğun çalıştıklarını ifade ederek ihracatçıları kutladı.



Ocak-Ekim 2019 ihracat rakamlarını da değerlendiren Başkan Altunkaya son dönemlerde Irak ve Suriye pazarlarında Türkiye'nin önemli oranda pazar kaybı yaşadığına da dikkat çekerek "Ocak-Ekim 2019 döneminde Türkiye genelinden 5 milyar 542 milyon 368 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldığını, bu dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesinden ise 1 milyar 647 milyon 305 bin dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Başkan Altunkaya yaptığı değerlendirmede "Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiği 199.8 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin bu sektörde ki en fazla ihracat yapan birliği oldu. İhracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen Ekim ayı da diğer aylarda olduğu gibi yükselişle geçmiştir. 2019 yılı hedeflerimizi yakalamak istiyoruz. Sektörümüzle ilgili Irak ve Suriye pazarlarındaki daralma devam ediyor. Bu daralma sadece hububat bakliyat sektörü için değil, bütün sektörler için geçerli. Yakın bir zamanda bunları aşmayı umut ediyoruz" dedi.



Türkiye'nin ihracat şampiyonu bisküvi ve pasta ürünleri



Sektörel bazda değerlendirildiğinde Türkiye genelinden en fazla ihracatı yapılan ürünlerin 916 milyon 496 bin dolarla bisküvi ve pasta ürünleri, Güneydoğu'dan ise 373 milyon 192 bin dolarla makarna olduğunu ifade eden Başkan Altunkaya; "Ocak-Ekim 2019 döneminde Türkiye genelinden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında ilk sırayı 916 milyon 496 bin dolarla bisküvi ve pasta ürünleri alırken ikinci sırayı 873 milyon 994 bin dolarla un, üçüncü sırayı ise 516 milyon 356 bin dolarla kakaolu maluller aldı. Bu ürünleri 506 milyon 834 bin dolarla makarna, 506 milyon 31 bin dolarla bitkisel yağlar, 498 milyon 694 bin dolarla şeker ve şekerleme mamulleri, 230 milyon 525 bin dolarla yağlı tohumlar ve mamulleri, 128 milyon 699 bin dolarla mercimek, 93 milyon 811 bin dolarla margarin, 89 milyon 638 bin dolarla bulgur takip etti. Bu ürünleri ise nohut, irmik, çeşitli yemler, baharatlar, fasulye ve diğer ürünler takip etti" dedi.



Güneydoğu'nun hububat bakliyat ihracatında makarna liderliğini koruyor



Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracat rakamlarını da değerlendiren Başkan Altunkaya; "Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracat rekortmeni ise makarna oldu. Bu dönemde 373 milyon 192 bin dolarla ihracatta ürün şampiyonluk koltuğunu makarna korurken ikinci sırada 330 milyon 308 bin dolarlık ihracatla buğday unu, üçüncü sırada ise 237 milyon 362 bin dolarla bisküvi ve pasta çeşitleri yer aldı. Bu ürünleri ise 223 milyon 466 bin dolarla bitkisel yağlar, 93 milyon 566 bin dolarla kakaolu mamuller, 45 milyon 311 bin dolarla margarin, 43 milyon 073 bin dolarla şeker ve şekerleme ürünleri, 41 milyon 694 bin dolarla bulgur, 40 milyon 327 bin dolarla irmik ve 18 milyon 787 bin dolarla yağlı tohumlar mamulleri takip etti. Diğer ürünler arasında yemler, mercimek, baharat çeşitleri, nohut, zeytinyağı ve türevleri, fasulye ve sektörle ilgili diğer ürünler de en fazla ihracatı yapılan ürünler arasındaki yerini aldı" dedi.



En fazla ihracat Ortadoğu ülkelerine



Ülke grupları açısından ilk sırayı 996 milyon 190 bin dolarla Ortadoğu ülkelerinin aldığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya yaptığı değerlendirmede "Irak ve Suriye başta olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracat pazarımız daralsa da en fazla ihracat yaptığımız ülke gruplarının başında Ortadoğu geliyor. Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelinde, Ortadoğu ülkelerine 2 milyar 448 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Güneydoğudan ise aynı dönemde 996 milyon 190 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ülke grupları arasında ikinci sırayı Türkiye genelinden yapılan ihracatta 1 milyar 165 milyon 872 dolarla Afrika Ülkeleri alırken, bu ülkelere Güneydoğudan aynı süreçte 430 milyon 393 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat ise Türkiye genelinden 646 milyon 235 bin dolar, Güneydoğudan ise 47 milyon 499 bin dolar olarak gerçekleşti. Amerika ülkelerine yönelik Güneydoğu'dan yapılan ihracatta bir önceki yıla oranla yüzde 44.6'lık bir artışla 122 milyon 158 bin dolarlık ihracat kaydı alındı. Türkiye genelinden ise bu süreçte Amerika ülkelerine 466 milyon 233 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülke gruplarını Asya ve Okyanusya ülkeleri, Doğu Bloku ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve diğer ülkeler ve serbest bölgeler takip etti" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA