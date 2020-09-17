Türkiye'de hiçbir yerde olmayan üzümler bu şenlikte sergilendi
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Türkiye'de hiçbir yerde olmayan üzümler bu şenlikte sergilendi

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Bağbozumu Şenliği düzenlendi.

Türkiye'de hiçbir yerde olmayan üzümler bu şenlikte sergilendi
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:05

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Bağbozumu Şenliği düzenlendi. Türkiye'de hiçbir bölgede bulunmayan ve yeni geliştirilen yaklaşık 30 üzüm çeşidi de şenlikte sergilendi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen Bağbozumu Şenliği'ne Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, diğer kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şenlikte Vali Yıldırım katılımcılarla birlikte bağa giderek, üzüm topladı. Şenlikte yeni geliştirilen ve sadece Tekirdağ'da yetiştirilen yaklaşık 30 üzüm çeşidi de katılımcıların beğenisine sunuldu. Vali Yıldırım, "Bu masada bulunan üzümler hiçbir tezgahta bulunmayan, sadece burada bulunan çeşitler. Bunlar tamamen burada bulunan mühendis arkadaşların geliştirdikleri üzümler" diyerek üzümleri geliştiren Bağcılık Araştırma Müdürlüğü ekibini tebrik etti.

"Üzüme duyulan bir saygının neşe ve şenliğe dönüşme halidir"

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Kiracı şenlikte yaptığı açıklamada, "Bağ bozumu, üzümlerin toplama zamanına verilen isimdir. 'Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur' atasözümüz bir işin meyvesini alabilmek için bir emek sarf edilmesinin önemini bağdan örneklemeyle açıklamıştır. Üreticilerin yıl boyunca emek verdikleri bağlarda üzümler bu dönemde toplanarak gelire dönüşür. Bu durum biz bağcılar için üzüme duyulan bir saygının neşe ve şenliğe dönüşme halidir. Bu sebeple bağ bozumu günü bağcılar için son derece değerli sayılmaktadır. Bugün ülkemizin birçok yerinde yaklaşık 37 adet bağ bozumu şenliği, bağ bozumu festivali, bağ bozumu etkinliği, üzüm bayramı ve benzeri isimler altında kutlanmaktadır" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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