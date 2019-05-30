Türkiye'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası yaşanıyor: 18 kişi ölüyor, 841 kişi yaralanıyor

Türkiye'de alınan önlemlere ve cezaların artmasına rağmen trafik kazalarındaki ölüm oranı ciddi seviyede kalmaya devam ediyor. 2018 yılında ortalama her gün 3 bin 368 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ortalama her gün 18 kişi hayatını kaybederken 841 kişi de yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı karayolu trafik kazası istatistiklerine göre 2018 yılında tam 1 milyon 229 bin trafik kazası meydana geldi. Bunların 186 bini ölüm veya yaralanmayla sonuçlanırken 1 milyon 42 bininde ise maddi hasar meydana geldi. 2018'deki kazalarda toplam 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle