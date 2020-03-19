Türkiye'de her beş girişimden sadece biri ayakta kalıyor Türkiye'deki startup'ların ilk aşama yatırımcısı olan kuluçka merkezlerinin sayısı 60'a yaklaştı. Startups.Watch Türkiye Girişim Ekosistemi 2019 verileri melek ve risk taşıyan yatırımlarının 2019'da yüzde 66 arttığını gösteriyor.

Kuluçka merkezleri, girişimcinin ilk aşamadaki yatırımcısı ve rehberi konumunda. Girişimci fikrini bir yumurta olarak değerlendiren kuluçka merkezi, fikrin gelişim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini, kabuğunu kırmasını ve amacına ulaşmasını hedefliyor. Yeterli finansal destek ve mentor yardımı, bir fikrin hayata geçirilmesindeki temel gerekliliklerden bazıları. Kuluçka merkezleri, bu imkanları sunmanın yanı sıra, iş geliştirme, pazarlama, yatırımcıyla girişimci arasında köprü kurma gibi konularda girişimcilere yardımcı oluyor.

5 YIL SONRA SADECE YÜZDE 20'Sİ DEVAM EDEBİLİYOR

Kuluçka merkezlerinden yeterli finansal ve mentorluk desteği alamayan girişimlerin birçoğu kapanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de her beş girişimden sadece biri beş yıl sonra ayakta kalıyor. Ancak güncel araştırma sonuçlarına göre girişimlerin kapanma riskleri her geçen gün azalıyor. Startups.Watch verilerine göre 2016 yılından sonra Türkiye'de kapanan startupların sayısında hızlı bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Veriler, son 4 yılda daha az startup'ın kapanarak, daha fazla startup'ın çalışmalarına devam ettiğine işaret ediyor. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin artık daha fazla profesyonel destek görmeye başlaması ve yatırım potansiyelinin artması, startupların ayakta kalmasını destekleyen unsurların başlıca öğeleri olarak değerlendiriliyor. Startups.Watch Türkiye Girişim Ekosistemi 2019 verileri melek ve risk taşıyan yatırımlarının 2019'da yüzde 66 arttığını gösteriyor.

TÜRKİYE'DE 60'A YAKIN KULUÇKA MERKEZİ VAR



Startup'ların uzun yıllar hayatta kalabilmeleri için mentorluk desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizen IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, konu hakkında şu bilgileri verdi: "Türkiye'de son yıllarda sayıları 60'a yaklaşan kuluçka merkezi, girişimcilerin başarı hikayeleri yazmalarında onlara rehberlik ediyor. Artan profesyonel destekler ile birlikte startup'ların yaşam süresi uzuyor. Özellikle TÜBİTAK ve devlet kurumlarının sağlamış olduğu bu profesyonel desteklerden doğru ve etkin bir şekilde yararlanmak içinse mentorluk danışmanlığı alınması, her girişimin kendine özel iş modelini doğru yönlendirmelerle hayat geçirmesi için gerekli bir adım. Girişimcilerin hayallerindeki yeniliği iş planına dönüştürmede ve kuracakları firmanın ilk adımında sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olmak için IFASTURK olarak şirket kurma, faaliyet alanı, kuruluş yerinin önemi, yatırım alma süreçlerinde dikkat edilecek hususlar gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Girişimcilere şirket kuruluşundan önce almaları gereken kararlarda, şirket kuruluşunun aşamalarında, kuruluş sonrası süreçlerde ve sorumlulukları hakkında bilgi ve deneyimlerimizle katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: Bültenler