Türkiye'de hepatit B virüsü taşıyan 3,5 milyon insan bulunuyor
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Türkiye'de hepatit B virüsü taşıyan 3,5 milyon insan bulunuyor

Türkiye'de hepatit B virüsü taşıyan 3,5 milyon insan bulunuyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Türkiye, yaklaşık 3.5 milyon hepatit B virüs taşıyıcısı ile dünya üzerindeki orta endemik bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Türkiye, yaklaşık 3.5 milyon hepatit B virüs taşıyıcısı ile dünya üzerindeki orta endemik bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm dünyada 250 milyon insanı etkileyen ve her yıl 700 bin kişinin ölümüne neden olan, karaciğerde iltihaplanma yaparak siroz ve karaciğer kanserine yol açan viral hepatitlere dikkati çekti. Şirket, Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon hepatit B virüs taşıyıcısı ile dünya üzerindeki orta endemik bölgelerden biri olduğunun altını çizdi.

Antik çağlardan bugüne, Hepatit B virüsünün insanları enfekte ettiği ve hastalığa neden olduğunun belirtildiği açıklamada, Hipokrat'ın günlük pratiğinde dahi sarılık ile ilgili gözlemlere yer verdiği aktarıldı. Güncel yapılan araştırmalara dair bilgilere atıf yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanında hepatit B virüsü bulunan bireylerin çoğunda hastalığa ait belirtilerin olmaması, hastalığın uzun süre ile tanı almamasına ve tedavisiz kalmasına yol açmaktadır. Hepatit B hastalarının sadece yüzde 11'i hepatit B virüsü taşıdığının farkında. Erken teşhis edildiğinde hepatit ve hepatit B nedenli komplikasyonlar önlenebilir. Bu nedenle hepatit ile mücadelede aşı gibi koruyucu önlemlerin alınması, risk gruplarının taranarak belirlenmesi, değişik toplum katmanlarında ve sağlık çalışanlarında farkındalığın artırılarak hastalığın erken tespiti ve uygun tedavi ile takibinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Akut veya kronik hepatitin semptom ve bulgularının izlendiği kişilere ve semptomsuz olup HBV enfeksiyonu açısından risk altındaki gruplara tarama yapılması öneriliyor. Kronikleşme ihtimali olan bu hastalıkta sonu ölüme varan komplikasyonların önlenmesi için günde tek doz ilaç tedavisi mümkündür. Çok değil, yaklaşık 20 yıl öncesindeki hastalık ile ilgili zorlu tedavilere kıyasla büyük bir aşama kaydedilmiştir."

Dünya Hepatit Günü'ne dair detaylara yer verilen açıklamada, "Hepatit B yüzey antijenini (HbsAg) tanımlayarak 'Nobel Tıp ve Fizyoloji' ödülünü kazanan ABD'li doktor Baruch Samuel Blumberg anısına Dünya Hepatit Günü olarak ilan edilen 28 Temmuz'da küresel çapta hastalık ile ilgili farkındalık oluşturma çağrıları yapılıyor." denildi.

Hepatit B hastalığı DSÖ tarafından eliminasyon programına alındı

Kontrolü mümkün olan söz konusu hastalığın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2030 yılı eliminasyon programı kapsamına alındığı kaydedilen Abdi İbrahim açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının da "Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)" kapsamında yeni vaka sayısının azaltılması üzerine çalıştığı hatırlatıldı. Açıklamada, çalışma ile hastalığa bağlı ölümlerin azaltılması, tanı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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