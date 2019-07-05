Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı

Türkiye geneli havalimanları yolcu trafiği ocak-haziran döneminde direkt transitlerle beraber 94,8 milyona ulaştı. Büyük taşınmanın nisan ayında olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise 6 ayda 15 milyon 942 bin yolcu geçiş yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2019 yılı haziran ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 73 bin 487, dış hatlarda ise 73 bin 476 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 41 bin 190 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 188 bin 153'e ulaştı.Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 80 bin 111, dış hat yolcu trafiği ise 11 milyon 504 bin 383 oldu.

6 ayda 94,8 milyon yolcuya hizmet verildi

Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 20 milyon 606 bin 926 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; haziran ayı itibarıyla iç hatlarda 70 bin 131 ton, dış hatlarda 186 bin 975 ton, toplamda ise 257 bin 106 tona ulaştı. 2019 yılı Haziran sonu (6 aylık gerçekleşmeler) itibariyle; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 403 bin 396, dış hatlarda ise 309 bin 615 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 227 bin 897 olarak gerçekleşti. Toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 940 bin 908'e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 49 milyon 465 bin 315, dış hat yolcu

trafiği ise 45 milyon 202 bin 855 oldu. 6 ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 94 milyon 812 bin 482 olarak gerçekleşti.Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 376 bin 891 ton, dış hatlarda 1 milyon 155 bin 469 ton, toplamda ise 1 milyon 532 bin 360 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı 6 ayda 15,9 milyon yolcuya ulaştı

İstanbul Havalimanında 2019 yılı haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda

10 bin 675, dış hatlarda 27 bin 326, toplamda ise 38 bin oldu. İç hatlarda yolcu trafiği 1 milyon 653 bin 878, dış hatlarda yolcu trafiği 4 milyon 330 bin 367, toplamda ise 5 milyon 984 bin 245 yolcu trafiği gerçekleşti.İstanbul Havalimanında; 2019 yılı haziran sonuna kadar (ilk 6 ayda) iç hatlarda 27 bin 889, dış hatlarda 75 bin 778, toplamda 103 bin 667 uçak trafiği; yolcu trafiği ise iç hatlarda 4 milyon 160 bin 247, dış hatlarda 11 milyon 782 bin 585, toplamda ise 15 milyon 942 bin 832 yolcu trafiği gerçekleşti.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında artış devam ediyor

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 9 milyon 873 bin 138, dış hatlarda ise 13 milyon 93 bin 271; uçak trafiği ise iç hatlarda 75 bin 956, dış hatlarda ise 79 bin 833 olarak gerçekleşti. Turizme yönelik havalimanlarının 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiği şöyle:

-İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 4 milyon 657 bin 517, dış hat yolcu

sayısı 1 milyon 161 bin 570 olmak üzere, toplamda 5 milyon 819 bin 87 yolcu trafiği,

-Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 3 milyon 431 bin 479, dış hat yolcu sayısı 10 milyon 45 bin 703 olmak üzere, toplamda 13 milyon 477 bin 182 yolcu trafiği,

-Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 596 bin 237, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 104 bin 621 olmak üzere, toplamda 1 milyon 700 bin 858 yolcu trafiği,

- Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 961 bin 87, dış hat yolcu sayısı 571 bin 497 olmak üzere, toplamda 1 milyon 532 bin 584 yolcu trafiği,

-Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 226 bin 818, dış hat yolcu sayısı 209 bin 880 olmak üzere, toplamda 436 bin 698 yolcu trafiği gerçekleşti.(Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul