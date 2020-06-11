Türkiye'de hatta dünyada bir ilk olacak
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Türkiye'de hatta dünyada bir ilk olacak

TRABZON (İHA) – Trabzon'un Ortahisar ilçesinde turizm çeşitliliğini artırmak ve şehre simgesel bir proje kazandırmak için hayata geçirilen Tünel Akvaryum Projesi'nde sıra projenin en önemli ayağı olan akvaryum kısmının inşasına geldi.

Türkiye'de hatta dünyada bir ilk olacak
11.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:20

TRABZON (İHA) – Trabzon'un Ortahisar ilçesinde turizm çeşitliliğini artırmak ve şehre simgesel bir proje kazandırmak için hayata geçirilen Tünel Akvaryum Projesi'nde sıra projenin en önemli ayağı olan akvaryum kısmının inşasına geldi.

Projenin akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili görüşmelerini sürdüren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'de akvaryum inşası konusunda uzman olan bir firmadan konuyla ilgili sunum aldı. Firma yetkilisinin yaptığı sunuma göre Tünel Akvaryum Projesi'nin giriş bölümü Zağnos Vadisi tarafında yer alacak. Çıkış bölümü ise Tabakhane Vadisi tarafında yer alacak. Giriş bölümünün hemen ardından tatlı su canlıları için ayrılan bölüm gelecek. Bu bölümü ise sırasıyla teraryum, deneyim odası, dünya denizleri, köpekbalığı hölü, keşif dünyası, dokun-keşfet, mağara, tünel akvaryum, hediyelik eşya ve çıkış bölümü takip edecek.

"Bir ilk gerçekleşiyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, Yeraltında inşa edilen Tünel Akvaryum Projesi'nin Türkiye'de hatta dünyada bir ilk olduğunu söyledi. En kısa zamanda projenin hayata geçirileceğini belirten Başkan Genç, "Tünel Akvaryum Ortahisarımıza değer katacak bir proje. Son yıllarda iyice artan turizm faaliyetleri için oldukça cazip bir mekan haline gelecek. Doğal ve tarihi güzelliklerle bezenmiş Ortahisar'ımıza bu tür projeler kazandırmayı önemli olarak görüyorum. Bizim turizm çeşitliliğini artıracak vizyon projelere ihtiyacımız var. Turizm gibi kıyasıyla rekabetin yaşandığı bir alanda bölgemizde bu tür farklılıklar yapmazsak geri planda kalmış oluruz. Turizm alanında bizi bir adım öne çıkaracak projeleri hayata geçirmeliyiz" dedi.

"Deniz şehri Trabzon'da böyle bir akvaryumun olmaması eksiklikti"

Deniz şehri Trabzon'da bir akvaryum projesinin olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğunu yineleyen Başkan Genç, Tünel Akvaryum'un bu eksikliği gidereceğini belirterek şunları kaydetti:

"Turistlerin son yıllarda Batum, Ordu, Giresun gibi turizm merkezlerine kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla ilçemizi daha cazip hale getirmek ve mevcut turist potansiyelimizi daha da artırmak için yeni projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Diğer yandan deniz ve balıkçılık şehri Trabzon'da böyle bir projenin olmaması bana göre çok büyük bir eksiklikti. Vatandaşlarımız birkaç deniz canlısı dışında hiçbirini tanımıyor. Yapacağımız akvaryumda hem Karadeniz'e has canlıları, hem de dünya denizlerindeki canlıları sergileyeceğiz. Çocuklar, gençler ve yaşlılarda deniz canlılarıyla ilgili bir farkındalık oluşacak. Köpekbalığı gibi, belgesellerde seyrettiğimiz okyanus canlılarının birkaçını da burada görücüye çıkaracağız. Bunun için projenin önemli bir eksikliği ortadan kaldıracağını düşünüyorum." - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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