Türkiye'de halkın yüzde 71'e yakını hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirlerden memnun Türkiye’de yapılan bir ankete göre halkın yüzde 70,8'i hükümetin koronavirüs salgına karşı aldığı tedbirlerden memnun. Ankete katılanların yüzde 64,2’si salgına karşı bireysel tedbirler aldığını söyledi.Her 10 kişiden 4’ü de hala herhangi bir tedbir almadığını belirtti

Türkiye'de yapılan bir ankete göre halkın yüzde 70,8'i hükümetin koronavirüs salgına karşı aldığı tedbirlerden memnun. Ankete katılanların yüzde 20,8'i ise memnun olmadığını, önlemlerin yetersiz kaldığını ya da kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir tedbir alınmadığını söyledi.

Gezici Araştırma Merkezi, 18 -19 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde Covid-19 salgını ile ilgili bin 68 kişi ile yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle