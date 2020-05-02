Türkiye'de halkın yüzde 44'ü aşırı kalabalık evlerde yaşıyor, bu oran AB'de yüzde 16
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Türkiye'de halkın yüzde 44'ü aşırı kalabalık evlerde yaşıyor, bu oran AB'de yüzde 16

Türkiye'de halkın yüzde 44'ü aşırı kalabalık evlerde yaşıyor, bu oran AB'de yüzde 16
02.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:21

İhtiyacından büyük evlerde kalanların oranı ise Türkiye’de yüzde 8 iken 28 AB ülkesinde yüzde 36.

Türkiye'de halkın neredeyse yarısı aşırı kalabalık evlerde yaşıyor. Bu, hanede yaşayan kişi sayısına göre yeterli oda olmadığı anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nde (AB) ise aşırı kalabalık ev oranı yüzde 16.

AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Türkiye'de halkın yüzde 43,7'si aşırı kalabalık evlerde kalıyor. Hanede yaşayanlar için yeterli oda yok. Türkiye bu anlamda 34 Avrupa ülkesi içinde 5. sırada yer alıyor. 28 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 16. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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