Türkiye'de halkın yüzde 43'ü 'yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını' düşünmüyor

17.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:04

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı araştırmada göre Türkiye'de 2019 yılında halkın yüzde 43'ü "yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını" düşünmüyor. Bu oran son 6 altı yılda yüzde 52 artış gösterdi.



TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda katılımcılara "mahkeme ve adli sistem ile ilgili konuları sorun olarak görüp görmedikleri" soruldu. 2019 yılında halkın yüzde 43'ü "yasaların herkese adil ve tarafsız uygulanması" konusunda sorun gördüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle