Türkiye'de halkın yüzde 39'unun otomobil satın almaya imkanı yok

30.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:45

Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimin 2022 yılında başlayacağını açıkladı.



Aracın fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi verilere göre Türkiye'de 10 kişiden 4'ünün herhangi bir otomobil satın alacak imkanı yok. Euronews.com'da Görüntüle