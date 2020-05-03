Türkiye'de halkın yüzde 29'u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor; 2007'de bu oran yüzde 59'du

Türkiye’de halkın yüzde 29’u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, AB’de ise bu oran yüzde 6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2018 yılında yoksullar daha da yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşti. Türkiye'de halkın yüzde 29'u temel ihtiyaç maddelerinden mahrum. Bununla birlikte bu oranın yaklaşık 10 yıllık bir süreçte yüzde 59'dan mevcut seviyelere gerilediği görülüyor. Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu oran sadece yüzde 6.

Peki, temel ihtiyaç maddelerini karşılayamamak veya bunlardan mahrum kalmak ne anlama geliyor? Bunlar hangi maddeler. Euronews.com'da Görüntüle