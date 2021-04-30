Türkiye'de halka açık bir şirket, kripto para dünyasına yatırım yaptı.
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Türkiye'de halka açık bir şirket, kripto para dünyasına yatırım yaptı.

Türkiye'de halka açık bir şirket, kripto para dünyasına yatırım yaptı.
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Finansal teknolojiler alanında yatırımlar yapan Hedef Girişim ve İdealist Danışmanlık, Türkiye'nin kripto para alım satım platformlarından biri olan ICRYPEX'in yüzde 30'una ortak olduklarını açıkladı.

Finansal teknolojiler alanında yatırımlar yapan Hedef Girişim ve İdealist Danışmanlık, Türkiye'nin kripto para alım satım platformlarından biri olan ICRYPEX'in yüzde 30'una ortak olduklarını açıkladı. Ortaklık anlaşması neticesinde Hedef Girişim'in payının yüzde 10, İdealist Danışmanlık'ın payının ise yüzde 20 olarak belirlendiği duyuruldu.

ÖZ KAYNAKLARLA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİYOR

Yapılan açıklamada, güçlü teknolojik altyapısı ile 10 milisaniyenin altında işlem yapılabildiği ifade edilen ICRYPEX'in, Şubat 2021'de 42 Bitcoin ödeme yaparak Beşiktaş Erkek Basketbol A Takımı'na sponsor olduğu bilgilerine yer verildi. Nisan 2018'de kurulan ICRYPEX, Türk bilgisayar bilimcisi Profesör Dr. Emin Gün Sirer tarafından geliştirilen Avalanche protokolünü kullanan Avax zincirlerini, Türkiye'de listeleyen ilk borsa olduğu ve toplam 129 kişilik ekibiyle hizmet veren ICRYPEX'in, USD ve Usdt para birimlerini aynı anda sunan tek platform olarak Türkiye'de öne çıktığı bilgileri de kaydedildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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