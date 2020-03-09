Türkiye'de halk en çok ve en az hangi ülkelere güveniyor?
İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ülke çapında yaptığı ankette bin 537 kişiye, "1 ile 5 arasında AB, NATO, ABD, Rusya, Katar, Çin ve Suudi Arabistan'a ne kadar güveniyorsunuz" sorusunu yöneltti.
09.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:18
Türkiye'de yapılan bir ankete göre halkın en çok güvendiği yabancı ülke Katar olurken, en az güvenilen ülkenin ise ABD olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ülke çapında yaptığı ankette bin 537 kişiye, "1 ile 5 arasında AB, NATO, ABD, Rusya, Katar, Çin ve Suudi Arabistan'a ne kadar güveniyorsunuz" sorusunu yöneltti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com