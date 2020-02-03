: Türkiye'de Halk Corona Virüsü Salgını Hakkında Ne Düşünüyor?

03.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada endişeye neden olan corona virüsüne Türkiye'de bugüne kadar rastlanmadığını, 88 şüpheli vakanın Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda yapılan analizlerinin temiz çıktığını açıkladı. Halk ise toplumun bu konuda yeterince bilinçlendirilmediği görüşünde

Haber Videosu