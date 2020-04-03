Türkiye'de güvenlik güçlerinin koronavirüs fırsatçılarıyla mücadelesi
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Türkiye'de güvenlik güçlerinin koronavirüs fırsatçılarıyla mücadelesi

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün ilk belirlendiği 10 Mart'tan itibaren güvenlik güçlerinin düzenlediği 65 operasyonda kaçak üretilen 1 milyonun üzerinde tıbbi maske ile tonlarca sahte dezenfektan ele geçirildi, 149 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

03.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:06
Türkiye'de güvenlik güçlerinin koronavirüs fırsatçılarıyla mücadelesi

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün ilk belirlendiği 10 Mart'tan itibaren güvenlik güçlerinin düzenlediği 65 operasyonda kaçak üretilen 1 milyonun üzerinde tıbbi maske ile tonlarca sahte dezenfektan ele geçirildi, 149 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıktıktan sonra küresel yayılım gösteren Kovid-19 dünya genelinde toplumların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Dünyada birçok ülkede iş, eğitim, spor ve sanat hayatını olumsuz etkileyen salgını Türkiye'de fırsat bilerek ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri standartların dışında ve sağlıksız koşullarda üretip toplum sağlığıyla oynayarak haksız kazanç sağlamak isteyenlere emniyet ve jandarma teşkilatları 16 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlediği 65 operasyonla göz açtırmadı.

Ekipler, yurt genelindeki 13 şehirde 39 adrese düzenledikleri operasyonlarda izinsiz üretilen 1 milyon 159 bin 238 tıbbi maske ele geçirdi, 69 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkedeki 14 kentte 26 adrese gerçekleştirilen baskınlarda da 60 ton ve kişisel kullanım amaçlı şişelerde 117 bin 616 sahte el dezenfektanı ele geçirildi, 80 kişi yakalandı.

Kaçak üretilen tıbbi maskeler ve sahte dezenfektan operasyonlarında gözaltına alınan 149 kişiden 8'i tutuklandı, 141'i hakkında da adli işlem başlatıldı.

16 Mart'tan itibaren öne çıkan operasyonlar

Ankara'da polis ekiplerince bir suç örgütüne yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerde bulunan 2 konteyner ve 2 otomobilde yapılan aramalarda, bidonlar içerisinde 352 litre sahte el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, sahte içki üretiminden suç kaydı bulunan bazı şüphelilerin, ellerinde bulunan yüklü miktarda etil alkolden sahte dezenfektan üreterek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Başakşehir ve Fatih'te iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 150 litre etil alkol ile sahte dezenfektan yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve kimyasal madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 33 bin 28 el dezenfektanı, 9 bin 972 şampuan, 192 kolonya, 1101 saç kremi ile 71 bin 850 etiket ve çok sayıda boş kutu ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekipleri, bir iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği bilgisi üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda kaçak üretildiği belirlenen 92 bin tıbbi maskeye el konuldu.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda depo, ev ve araçta yapılan aramalarda 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etil alkol, 59 şişe dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket, hologram, şişe ve medikal malzeme ele geçirildi. Kaçak üretim yaptığı tespit edilen kimya teknikerleri G.K. ve G K. gözaltına alındı.

Bursa'da kimyasal malzeme üretim tesisine yönelik operasyonda yaklaşık 100 bin tıbbi maske ele geçirildi. İş yeri sahibi E.Z. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya'da Kovid-19 salgını sonrası kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda il genelinde tespit edilen 6 iş yerine ve bir araca operasyon düzenlendi. Aramalarda, 42 bin 620 izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan tıbbi maske, sağlıksız şartlarda imal edilen 500 litre dezenfektan, 372 litre antibakteriyel solüsyon jel ele geçirildi. Ekipler, 10 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Adıyaman'da usulsüz yöntemlerle tek kullanımlık maske üretildiği bilgisini alan polis ekipleri, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil imalathanesine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretildiği tespit edilen 24 bin tıbbi maske bulundu. Hakkında yasal işlem başlatılan firma sahibi M.C'ye 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında 86 bin 806 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'da, salgın nedeniyle kullanımı artan tıbbi maskelerin "merdiven altı" tabir edilen yerlerde imal edilip piyasaya sürülmesinin engellenmesine yönelik polislerce çalışma başlatıldı. Ekipler, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenledikleri operasyonda izinsiz üretildiği belirlenen 65 bin maskeye el koydu. İş yeri sahibi A.E, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kalitesiz medikal ürünlere sahte belge düzenleyen firmaya operasyon

İstanbul'da polis ekipleri, bir firma ile aynı firmaya bağlı laboratuvarda çalışan bazı personelin, para karşılığı İstanbul ve çevre illerden gönderilen ve sağlıksız koşullarda kalite standartlarının altında üretilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemeleri, hiçbir analiz ve teste tabi tutmadan test ve analiz yapılmış gibi göstererek, ürünlerin insan, hayvan ve bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası standartlara uygun olduğunun belgesi olarak kabul edilen Conformite European (CE) raporu verdiklerini belirledi.

İlgili adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için birçok firma tarafından gönderilmiş maske, eldiven ve tulum ile asılsız olarak düzenlenmiş CE belgeleri ile laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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