Türkiye'de Güvenlik Eğitimleri Yeterli Mi?

CK Enerji Bilgi Teknolojileri Operasyon Direktörü Savaş Ergen, Türkiye'deki güvenlik eğitimleri hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de üniversitelerde güvenlik anlamında eğitimlerde yoğunluk bulunmadığını ve CK Enerji'nin de akademik programlar düzenleyerek bu durumu aşmaya çalıştığını belirten Ergen, CK Enerji'nin son 2 yılda verdiği mezunları ile güvenlik alanında etkin ve faydalı olduklarını ifade etti.