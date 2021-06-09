Türkiye'de "Güvenli Turizm Sertifikası" alan konaklama tesisi sayısı 5 bin 216'ya ulaştı
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Türkiye'de "Güvenli Turizm Sertifikası" alan konaklama tesisi sayısı 5 bin 216'ya ulaştı

Türkiye'de 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan konaklama tesisi sayısı 5 bin 216'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'de 5 bin 216'sı konaklama tesisi, 2 bin 35'i restoran ve kafe olmak üzere toplam 10 bin 457 tesis ve araca "Güvenli Turizm Sertifikası" verildi.

Türkiye'de 5 bin 216'sı konaklama tesisi, 2 bin 35'i restoran ve kafe olmak üzere toplam 10 bin 457 tesis ve araca "Güvenli Turizm Sertifikası" verildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye, turizm alanında aldığı tedbirlerle örnek oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında hizmet veren turizm sektörü, tatilcilere güven verdi. Otellerden restoranlara, kafelerden transfer araçlarına program kapsamında kriterler konuldu.

Turizm tesislerinde verilen hizmetin yerli ve yabancı turistlerin güvenini kazanması üzerine Türkiye, diğer destinasyonlar arasında etkinliğini artırdı.

Tatilciler, tercihlerinde "Güvenli Turizm Sertifikası"nın iki ayağı olan "güvenilirlik" ve "hijyen"i baz alıyor.

Sertifikasyon programının etkinliğinin artması, bazı ülkelerin uygulamayı örnek alması ve kente gelen turistlerin memnun ayrılması, sektör temsilcilerini mutlu ediyor.

AA muhabirinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından aldığı bilgiye göre, tüm kriterleri yerine getirerek kendini kanıtlayan 2 bin 871'i Bakanlık belgeli, 2 bin 345'i belediye belgeli olmak üzere 5 bin 216 konaklama tesisi, Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

Konaklama sektörünün yanı sıra 2 bin 35 restoran ve kafe, 2 bin 836 taşıt (tur ve transfer araçları), 12 mekanik hat, 21 kültür ve kongre merkezi, 327 deniz turizmi tesisi ve aracı (gezi teknesi ve benzeri araçlar) ve 10 temalı park olmak üzere 10 bin 457 tesis ve araca sertifika verildi.

Kriterleri yerine getirmediği için 86 tesisin sertifikası iptal edildi. Denetim süresi sonunda Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerini karşılamadığı düşünülen işletmelere kriterlere uygun olmayan durumları gidermesi için üç gün süre veriliyor. Verilen süre içinde iyileşme görülmediyse ilgili sertifikası iptal ediliyor.

"Program tavizsiz şekilde uygulanıyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıla yakın süredir salgın nedeniyle eve hapsolan insanların tatil yapma ve seyahat etme isteğinin daha fazla arttığını söyledi.

Türkiye'nin "sağlıklı ve güvenli turizm" hizmeti sunduğunu aktaran Alpaslan, tüm tedbirleri alarak sezona hazır olduklarını bildirdi.

Güvenli Turizm Sertifikası programına değinen Alpaslan, şunları kaydetti:

"Geçen sene hayata geçirdiğimiz Güvenli Turizm Sertifikası başarılı şekilde uygulanıyor. Program kapsamında gerek yurt içi gerek yurt dışındaki tatilcilerin, tatil yapıp ikametgahlarına dönene kadarki tüm süreçte en sağlıklı şekilde tedbir alındı. Program tavizsiz şekilde uygulanıyor. Tüm tesislerin sertifikalarının yapıldığı, uluslararası akredite kuruluşlarınca denetlendiği bir sistemi kurduk. Hassasiyetle gerek akredite şirketleri gerekse Bakanlık olarak her tesisi ayda dört defa denetliyoruz."

Turizm hareketliliği bekleniyor

Alpaslan, herkesin gönül rahatlığıyla tatilini yaptığını belirterek, "Gerek en büyük pazarımız olan Rusya'dan gerekse Avrupa'dan ülkemize tatil yapmak konusunda oldukça ciddi talep var. Rezervasyonlar da bunu ifade etmekte. Ülke olarak tüm tedbirlerimizi aldık ve sezona hazırız. Bizim hazır olmamız yetmiyor, uluslararası uçuşların açılması gerekiyor ki bu seyahatler gerçekleşsin." diye konuştu.

Türkiye'de vaka sayılarının bu dönemde düştüğüne değinen Alpaslan, yazın gelmesi ve aşılamanın artmasıyla beraber vakaların daha da düşeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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