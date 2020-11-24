Türkiye'de günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçti
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Türkiye'de günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçti

24.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:20
Türkiye'de günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçti

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısıyla, mart ayından bu yana günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçmiş oldu.

Son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973'e ulaştı. Hasta sayısı 460 bin 916, vefat sayısı 12 bin 672, ağır hasta sayısı 4 bin 543, aktif hasta sayısı 66 bin 675 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

"Salgının seyrini değiştirmek elimizde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 7 bin 381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bin 543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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