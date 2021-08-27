Türkiye'de görev yapan yabancı askeri ataşeler, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Türkiye'de görev yapan yabancı askeri ataşeler, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Türkiye'de görev yapan yabancı askeri ataşeler, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türkiye'de görev yapan yabancı askeri ataşelerin, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görev yapan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, tugayın üstün yetenek ve kabiliyetlerini yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada, Romanya'daki Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda da başarıyla görev yapan Tugay Komutanlığının yerli ve milli silah, araç, gereç ve teçhizatlarla üstlendiği kritik görevlerle yeteneklerinin yabancı ataşelere tanıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan