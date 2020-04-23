Türkiye’de girişimciliğin 100 yılı Savaş koşulları, askeri harcamalar, dış borç ödemeleri, israf ve bürokrasi bundan 100 yıl önce girişimcilerin önündeki en büyük engeldi.

Savaş koşulları, askeri harcamalar, dış borç ödemeleri, israf ve bürokrasi bundan 100 yıl önce girişimcilerin önündeki en büyük engeldi. Cumhuriyetle birlikte özellikle mübadele ile Türkiye'ye göç eden girişimciler sayesinde ilk adımlar atıldı, yeni bir sanayileşme hamlesi başlatıldı. Kaynak: Dunya.com