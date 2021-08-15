Türkiye'de Girişim Mentorluğu Kurumsal Mı?

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, Türkiye'de Girişim mentorluğunun kurumsallığından bahsetti.

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, Türkiye'de Girişim mentorluğunun kurumsallığından bahsetti.

Türkiye'de girişim mentorluğunun kurumsallaşması için çalışan sivil toplum örgütlerinden biri olan TÜGİM'in kurucu başkanı Nuri Murat Avcı, girişim mentorluğunun kurumsallaşmasının bir sistem dahilinde yapılması gerekteğini belirtti. Mentorluğun standartlarının belirlenmesi, yol haritalarının çizilmesi ve girişimcilere profesyonel destek sağlanması için bir model oluşturulduğundan bahsetti. Oluşturulan modelin sadece kağıt üstünde kalmayıp deneyimlendiğini anlattı.

Türkiye'nin Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik gibi önemli üniversitelerinin kuluçka merkezlerinde denenen modelin çok iyi sonuçlar verdiğini açıkladı. Ayrıca bir özel bankanın girişimcilik üssüyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünden söz eden Avcı, TÜGİM ve kardeş dernek Mentorder'in bu alandaki öncü rolünü vurguladı.

Kaynak: Wise.tv