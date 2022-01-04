Türkiye'de gıda pahalılığı | "Gıdamız gıda değil, her gün oruçluyuz" - Haberler
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Türkiye'de gıda pahalılığı | "Gıdamız gıda değil, her gün oruçluyuz"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Gıdaya yapılan zamlar, vatandaşın yeme-içme ve alışveriş alışkanlığını doğrudan etkiledi.

Gıdaya yapılan zamlar, vatandaşın yeme-içme ve alışveriş alışkanlığını doğrudan etkiledi. Yalnızca et, balık ya da tavuk değil, mutfağın temel ihtiyaçlarını almak bile kimi haneler için artık eskiye göre oldukça zor. Bazı vatandaşlar hemen her gün değişen etiket fiyatları nedeniyle stok yapmaya çalıştıklarını söylerken, bazıları kimi ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

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