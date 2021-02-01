Türkiye'de Gıda Fiyatlarındaki Artış Tartışılıyor
01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:51
Hem çiftçiler hem gıda üreticileri kazanç sağlayamamaktan yakınıyor ve Türkiye'de maliyet artışlarından kaynaklanan fiyat artışı yaşandığına dikkat çekiyor.
Hem çiftçiler hem gıda üreticileri kazanç sağlayamamaktan yakınıyor ve Türkiye'de maliyet artışlarından kaynaklanan fiyat artışı yaşandığına dikkat çekiyor. VOA Türkçe, perakende yerine sebze ve meyvede toptan satış yapılan Ankara Hali'nde alışveriş yapanlara mikrofon uzattı
Kaynak: DailyMotion.com