Türkiye'de Gıda Fiyatlarındaki Artış Tartışılıyor

Hem çiftçiler hem gıda üreticileri kazanç sağlayamamaktan yakınıyor ve Türkiye'de maliyet artışlarından kaynaklanan fiyat artışı yaşandığına dikkat çekiyor.

Hem çiftçiler hem gıda üreticileri kazanç sağlayamamaktan yakınıyor ve Türkiye'de maliyet artışlarından kaynaklanan fiyat artışı yaşandığına dikkat çekiyor. VOA Türkçe, perakende yerine sebze ve meyvede toptan satış yapılan Ankara Hali'nde alışveriş yapanlara mikrofon uzattı

Kaynak: DailyMotion.com