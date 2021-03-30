Türkiye'de gerçekleştirilen sistem ile Covid-19'un 3 varyantı tek test ile tespit edilebiliyor

Türkiye'de gerçekleştirilen sistem ile Covid-19'un 3 varyantı tek test ile tespit edilebiliyor Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yer alan Covid-19 Test Merkezi'nde kullanılmaya başlanan tanı kiti sayesinde tek seferde Covid-19 virüsünün 3 varyantı da tespit edilebiliyor.

Türkiye'de gerçekleştirilen sistem ile Covid-19'un 3 varyantı tek test ile tespit edilebiliyor

ANKARA - Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yer alan Covid-19 Test Merkezi'nde kullanılmaya başlanan tanı kiti sayesinde tek seferde Covid-19 virüsünün 3 varyantı da tespit edilebiliyor.

Covid-19 PCR testlerinde kullanılan tanı kitleri virüsün tespiti konusunda önemli bir yere sahip. Bu kapsamda daha önce kişiden alınan PCR örneği Covid-19 pozitif sonuç verirse bu örnek ikinci kez çalışmaya giriyor ve varyant virüs olup olmadığı tespit ediliyordu. Türk girişimciler tarafından geliştirilen yeni Covid-19 tanı kiti sayesinde artık kişiden alınan sürüntü örneği 1 saat gibi kısa bir sürede, eğer sonuç pozitifse varyant virüs olup olmadığını da tespit edebiliyor. Şuan Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bulunan Covid-19 PCR Test Merkezi'nde kullanılmaya başlayan sistemin geliştiricileri, daha geniş alanlarda kullanılabilmesi için girişimde bulunduklarını ifade etti.

"Şuan da bizim ürettiğimiz kit sayesinde bu iki işleme gerek kalmıyor"

Esenboğa Havalimanı'nda yer alan Covid-19 Test Merkezi'nin sorumlusu olan Semih Durbaba, "Öncelerde PCR testi yaptığımız kişiler mutasyonlu virüs olup olmadığını tespit etmesi zordu. Şuan ki yaptığımız sistemle tek kitle mutasyona uğramış virüslerin tamamını tespit edebiliyoruz. Bu nasıl gelişiyor? Öncelerde virüse yakalanmış kişiden aldığımız sonuçların tamamı laboratuvar ortamında çalışılırken değerlerine bakılıyordu, değerler eğer yüksekse gen haritasından bu İngiliz mutasyonu olabilir veya Brezilya ya da Güney Afrika mutasyonu olabilir diye değerlendiriyorduk. Buna göre de bir kitle daha çalışmak zorunda kalıyorduk. Şuan da bizim ürettiğimiz kit sayesinde bu iki işleme gerek kalmıyor. Bir zaman kaybından kurtulmuş oluyoruz tamamen" ifadelerini kullandı.

Sistemin nasıl çalıştığı hakkında da bilgiler veren Durbaba, "Sürüntü aldığımız yolcularımızdan laboratuvar ortamında çalıştıktan sonra bunun hangi mutasyona sahip olduğunu direk tek kitle çözümlemiş olacağız. Bu ortalama 1 saat içerisinde sonuç verdiği için; 1 saat içerisinde o yolcunun İngiliz mutasyonuna mı sahip, Güney Afrika mutasyonuna mı sahip veya Brezilya mutasyonuna mı sahip, onu da sonuçla birlikte kendilerine teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

Yapılan testlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan laboratuvarlarda çalışıldığını kaydeden Durbaba, "Biliyorsunuz ki İngiliz mutasyonu yayılımı çok artırıyor. Normal Covid-19'a güre yüzde 70 oranında fazla bir yayılım oranı var. Doğal olarak bunları önceden tespit edebildiğimiz için ve direkt belirleyebildiğimiz için bu yayılımı çok çok indirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK