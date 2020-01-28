Türkiye'de gençlik manzarası: Gençlerin gelecek kaygıları artıyor

28.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:30

Merkezi İstanbul'da bulunan İstanPol Enstitüsü'nün Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırladığı "Türkiye'de Gençlerin Güvensizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı" raporu, yakın dönemde Türkiye'deki gençlerin yaşam güvenceleri ve geleceğe dair algılarına dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.



Eğitim ve istihdam durumlarına göre sınıflandırılan, 18-30 yaş aralığındaki 25 kişi ile yapılan üç odak grup görüşmesine dayanan araştırmanın amacı, "Türkiye'de gençlerin çalışma ile ilgili algıları, işyeri deneyimleri ve bunlarla ilgili olan beklentileri, geçim koşulları ve gelecek beklentileri, bu gençleri ortaklaştıran veya ayrıştıran hisleri, siyasete ve siyasetçilere yönelik algı ve beklentilerini tespit etmek". Euronews.com'da Görüntüle