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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kırıkkale, Ekonomi

Türkiye'de geliştirildi, dünyanın ilk 20 yazılımı arasına girdi

Kırıkkale'de matematik mezunu Yasin Dağlı'nın geliştirdiği planlama ve rezervasyon sistemi dünyada ilk 20 bilgisayar yazılımı arasına girmeyi başardı.

13.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:56
Türkiye'de geliştirildi, dünyanın ilk 20 yazılımı arasına girdi

Kırıkkale'de matematik mezunu Yasin Dağlı'nın geliştirdiği planlama ve rezervasyon sistemi dünyada ilk 20 bilgisayar yazılımı arasına girmeyi başardı. 5 dil desteği olan yazılım Amerika, İngiltere ve Hindistan başta olmak üzere ve pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.


Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Matematik Bölümü mezunu Yasin Dağlı, 2008 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra merakı üzerine planlama ve rezervasyon yazılımı üzerine bir çalışma yaptı. Kısa zamanda çalışmalarında başarıya ulaşan Dağlı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) Ar-Ge desteği de aldı. 'NeatCal' isimli planlama ve rezervasyon sisteminde kullanıcılar web siteleri üzerinden uygunluk durumunu görüntüleyerek rahatlıkla rezervasyon yapabiliyor. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca dil desteği bulunan sistem, bağımsız bir şirket tarafından dünyadaki ilk 20 bilgisayar yazılımı arasında gösterildi. Yazılım, kurumsal şirketlerin yanı sıra hastaneler, üniversiteler, güzellik salonları, berberler, kliniklerde kullanılabiliyor.


"Bu sektörde çok önemli bir boşluk olduğunun farkına vardım"


Kırıkkale'de biri yabancı iki ortağının destekleriyle çalışmalarına devam eden Yasin Dağlı, sektörlerdeki boşluk üzerine bu çalışmaya başlamaya karar verdiğini açıkladı. Dağlı, "2008 yılından beri yazılım geliştirmeyle uğraşıyorum. 2010 yılından sonra dünyanın çeşitli ülkelerine yazılım geliştirdim. Çok başarılı yazılımlar oldu. Dünyanın birçok kurumlarında kullanıldı. 2016 yılında dünyada bu geliştirdiğim yazılımları planlama zaman yönetimi ile ilgili yazılımlardı. 2016 yılında bu sektörde çok önemli bir boşluk olduğunun farkına vardım. Hem ülkemiz için hem de dünyaya global çapta büyük yazılım geliştirmenin peşine düştüm. Zaman yönetimi ve rezervasyon yönetimi üzerine 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına tekrar başladım. Daha önce kazandığım tecrübeleri bir yere toplayarak, müşterilerin ne istediğini göz önünde bulundurarak, bu tecrübeyi kullanarak hem ülkemizden iyi bir yazılım çıkmasını global çapta hem de dünyaya yazılım ihraç etme açısından iyi olabileceğini düşünerek 'neatCal' uygulamasını geliştirmeye başladım" dedi.


"Şu anda dünyanın birçok ülkesinden kullanıcımız var"


Geçen yıl sistemlerinin dünyanın en önde gelen uygulamaları arasında seçildiğini aktaran Yasin Dağlı, şunları dile getirdi:


"2016'da Ar-Ge'sine başladım. 2019 yılına kadar uğraştık. 2019 yılında dünyanın en önde gelen uygulamalarından biri olarak seçildi uygulamamız. Şu anda dünyanın birçok ülkesinden kullanıcımız var. Geleceğin en önemli alanlarından biri olarak gösteriliyor. Ekibimiz büyüyor. Şu anda İngiltere, Hindistan gibi ülkelerden kullanıcılarımız var. Birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunlar sağlık sektörü, eğlence sektörü, üniversiteler, okullar tamamına yönelik akıllı bir uygulama. 'neatCal' dakikalar içerisinde sizin randevu ve rezervasyon probleminizi çözebilecek bir uygulama. Herhangi bir eğitime ihtiyacınız yok. Dokümantasyona ihtiyacınız yok. Sadece üye oluyorsunuz. Örneğin bir kliniğiniz var diyelim; doktorlarınız var. Saatler içerisinde değil, dakikalar içerisinde kliniğinizin hasta yönetimi rezervasyon yönetimi, zaman yönetimi, bunların tamamını elektronik doküman yönetimi hasta kayıt yönetimi örnek olarak bunu gösterebiliriz. Bunları hiçbir eğitim almadan kolay bir şekilde sizin kendi sayfanızı oluşturabileceğiniz şekilde dakikalar içerisinde hazırlayabiliyor."


"Amerika'da global çapta rezervasyon alanında ilk 20 şirket arasında gösteriliyor"


Kullanımının kolaylığına dikkat çeken Dağlı, "Kullanıcıların taleplerini göz önünde bulundurarak geliştirdik. Kullanımı kolay olması gerekiyordu ve Amerika'dan 2019 yılının kullanılabilirlik ödülünü aldı. 2019 yılının yine Yükselen Yıldızı Ödülü'nü aldı. 2020'ninde şu anda Amerika'da global çapta rezervasyon alanında ilk 20 şirket arasında gösteriliyor. Avrupa'da birçok kullanıcımız var. En önemlisi Amerika'da birçok kullanıcımız var. Rakiplerimiz çok köklü firmalar. Biz yeni olmamıza rağmen şuanda onların arsında gösteriliyoruz. Dünyanın işte ilk 20 rezervasyon şirketi arasındayız. 2016 yılında Ar-Ge projesini geliştirmeye başladığımızda kendi imkanlarımızla başladık. 2019'a kadar kendimiz getirdik projeyi. 2019 yılında KOSGEB Ar-Ge projesine başvurduk, kabul edildi. Şu anda devletimiz KOSGEB vasıtasıyla destekliyor. Kendi yatırımcılarımız da bizi destekliyor. Projemiz şu anda çok bir durumda ilerlemeye devam diyor" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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