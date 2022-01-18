Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor

VAN (AA) - Meteorolojik verilere gören 23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklığın 39,2 dereceyle ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde, vatandaşlar kutupları aratmayan soğuk havada yaşamaya çalışıyor.

İlçeye 12 kilometre mesafede bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yükseklikteki Bezirhane köyünde, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklığın 39,2 dereceyle ölçüldüğü Çaldıran Ovası'ndaki köyde yaşayanlar, mevsimin tüm zorluklarına rağmen hayatlarını sürdürüyor.

Çeşmelerin donduğu, ağaçlarda kırağı, evlerin saçaklarında metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu 30 haneli köyde, hayvanların soğuktan etkilenmemesi için ahırlar da sobalarla ısıtılıyor.

Üzeri branda ve battaniyelerle örtülen araçların bile donduğu köyde, vatandaşlar evlerinin pencerelerini naylonla kapatarak soğuktan korunmaya çalışıyor.

Evden çıktıklarında kaşları, bıyıkları ve kirpikleri buz tutan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor, günün büyük bölümünü soba başında geçiriyor.

"Evde 24 saat soba yakıyoruz"

Muhtar Mehmet Şefik Çakan, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle dışarı çıkamadıklarını, evde sürekli soba yakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Metrelerce kar yağan köyde, yılın 6 ayını kar ve soğuk havayla mücadele ederek geçirdiklerini belirten Çakan, şunları kaydetti:

"Memleketimizde kışın yaşamak çok zor oluyor. Eksi 41 dereceyi gördük. Hayat çok zor. Düz ve yüksek bir rakımdayız. Bu nedenle en soğuk yer burası. Evde 24 saat soba yakıyoruz. Böyle olmazsa yaşayamayız. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Yeni yavrulayan koyunlarımız var, yavruları soğuktan ölüyor. Her yeri buz tutuyor. Birçok evde sular donmuş, akmıyor. En büyük sıkıntımız soğuk. Çocuklarımızı okula göndermekte bile büyük güçlük çekiyoruz."

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz"

Köylülerden Yusuf Çakan da köyde soğuk havadan dolayı hayatın durma noktasına geldiğini ifade ederek, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Sadece erzak almak için merkeze gidiyoruz. Dışarı çıktığımızda da çok sıkı giyiniyoruz. Onun dışında hep evdeyiz. Sürekli soba yakıyoruz. Bazen komşuya bile gidemiyoruz sadece telefonlaşıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Şirin Çakan ise, "Arabalarımız her gün donuyor. Güçlükle, altında ateş yakarak çalıştırabiliyoruz. Çok soğuk ve zor şartlarda yaşıyoruz." dedi.