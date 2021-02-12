Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek "karanfil" oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek "karanfil" oldu

12.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:03
Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek

Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek yüzde 32,3 payla karanfil olurken, üretimi bir önceki yıla kıyasla en fazla artan çiçek ise yüzde 58,5 ile kasımpatı olarak öne çıktı.

Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek yüzde 32,3 payla karanfil olurken, üretimi bir önceki yıla kıyasla en fazla artan çiçek ise yüzde 58,5 ile kasımpatı olarak öne çıktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezi kesme çiçek üretiminde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle düşüş görüldü. Süs bitkileri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak, 1 milyar 718 milyon 98 bin 240 adetten 1 milyar 658 milyon 597 bin 260 adede geriledi.

Kesme çiçek üretimi de yüzde 7,7 azalarak, 1 milyar 93 milyon 333 bin 943 adetten 1 milyar 9 milyon 613 bin 92 adede indi. Bu üretim miktarıyla kesme çiçekler, süs bitkileri üretimi içinde yüzde 60,9'luk paya sahip oldu.

Karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,6 azalış gösterdi ve 535 milyon 808 bin 90 adet olarak gerçekleşti. Süs bitkileri içinde karanfil yüzde 32,3 payla ilk sırada yer aldı.

Gerbera üretimi de yüzde 7,2'lik pay ve 119 milyon 438 bin 308 adetle ikinci sırada geldi. Bu çiçeğin üretiminde geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,2 düşüş görüldü.

Kesme gül üretimi ise yüzde 5,6'lık pay ve 93 milyon 274 bin 53 adetle üçüncü sırada yer aldı. Gül üretimindeki düşüş ise yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

Üretimde en fazla artış kasımpatıda

Üretim miktarında en fazla artış görülen çiçek ise kasımpatı oldu. Kasımpatı üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 58,5 artışla 75 milyon 547 bin 860 adet olarak kayıtlara geçti. Bu çiçek, kesme çiçek üretimi içinde yüzde 4,8'lik payla 4'üncü sırada yer aldı.

Altınbaşak üretimi de yüzde 41,8'lik artışla dikkati çekti. Bu çiçeğin üretimi 24 milyon 645 bin 720 adet oldu.

"Lalegül" olarak anılan lisianthus üretimi yüzde 39,3 artarak 17 milyon 835 bin 450 adede çıktı. Sümbül üretimi de yüzde 12,2 artışla 1 milyon 493 bin adede ulaştı.

"Gelin çiçeği" olarak da bilinen gypsophilla üretimi yüzde 6,9 artışla 19 milyon 349 bin 70 adede çıktı.

Orkide üretimindeki artış ise yüzde 51'i buldu. 2020'de 2 milyon 847 bin 579 adet orkide üretildi.

Lale üretimi, yüzde 2,5'luk pay ve 40 milyon 690 bin 500 adetle dikkati çekti. Bu çiçekte üretim geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 arttı.

Üretiminde en fazla düşüş görülen çiçek ise yüzde 80 ile iris oldu. Bu çiçekten geçen yıl 240 bin adet üretim yapıldı. İrisi yüzde 46,4'lük düşüşle glayöl üretimi izledi. Söz konusu çiçek geçen yıl 3 milyon 593 bin 980 adet üretildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Burcu Biricik Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Ali Erol Bulut Metin Oktay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek "karanfil" oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:06:45. #1.15#
title