Türkiye'de geçen yıl 6 bin 85 yabancı taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlığa geçti

11.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:37

Türkiye'de geçen yıl 6 bin 85 yabancı ülke vatandaşı, taşınmaz edinimi yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden (TKGM) uygunluk belgesi aldı.



Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklulara taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasında 2017'de alt limit olan 1 milyon doların Eylül 2018'de 250 bin dolar olarak düzenlenmesi, yabancı yatırımcının gözünü Türkiye'ye çevirdi. Euronews.com'da Görüntüle