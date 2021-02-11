Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. ocak ayı yaşandı
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Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. ocak ayı yaşandı

11.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:17
Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. ocak ayı yaşandı

Türkiye'de 2021 yılının ocak ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak 2. ocak olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2021 yılının ocak ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak 2. ocak olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 derece oldu.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar ülkenin kıyı kesimleri, Trakya çevresi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2003 Ocak ayında kaydedildi. Ölçümlere göre 2021 yılının ocak ayı, 51 yılın en yüksek ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1971'den beri en sıcak ocak ayları şöyle sıralandı:

SıralamaEn sıcak aylar
1.2003
2.2021
3.2010
4.2014
5.1994
6.1971
7.2018
8.2001
9.1999
10.1984
11.1985
12.1986
13.1997
14.1979
15.1995
16.2013
17.1987
18.2019
19.2011
20.2005
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Sıcak havanın kış mevsimi olmasına rağmen bir çok yerde ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olduğunu belirten Toros, "Ocak ayında Türkiye'yi etkileyen basınç sistemlerine bağlı olarak ülkemiz genel olarak güneyli hava hareketlerine maruz kaldı. Sistemler Sahra Çölü'nden hem sıcak hava ve hem de kum ile toz taşıdı. Bu durum ocak ayının sıcak geçmesine neden oldu. Ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi ve genel olarak çoğu günün yağışsız geçmesi sebebiyle çiftçiler bazı bölgelerde bitkilere bu dönemde su vermek zorunda kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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