Türkiye'de Gaziantep Polisgücü gururu yaşanıyor

EuroHockey Club Challenge III 2019 Men Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Alanya'da başarıyla devam ederken organizasyona ev sahipliği yapan Gaziantep ekibi tarafından şampiyonaya katılan ülke temsilcileri, hakemler, sporcular ve teknik heyetin onuruna bir gece düzenledi.

Gaziantep yöresel ürünlerinin ikram edildiği gecede kentin bir çok konuda tanıtımı yapıldı. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan konuklarıyla yakından ilgilenirken Gaziantep'ten özel olarak getirtilen baklava ve fıstık katılımcılara hediye edildi.

Sporcuların kaldığı otel genelinde düzenlenen gecede otelin diğer konuklarına da Gaziantep lezzetleri ikram edildi. Gastronomi kenti Gaziantep'i görmek istediklerini ifade eden konuklar 2020 yılında organizasyonun Gaziantep'te yapılmasını istedi. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan düzenlenen yemekte yaptığı konuşmasında Gaziantep'in bir çok özelliğinden bahsederken spor alanında ki yeni gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve Başkan Vekili Celal Akarçay, Alanya Hokey Sahası Turnuva Direktörü Chris Brewer'e ve şampiyonaya katılan ülke temsilcilerine üzerinde "Gastronomi Kenti Gaziantep" yazılı birer forma, baklava ve fıstık hediye ettiler.

Gaziantep adına gurur verici bir gece

EuroHockey Club Challenge III 2019 Men Türkiye ve Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirildiğini ve ülke adına gurur verici olduğunu ifade eden Kaplan, "Hepimiz çok mutluyuz. Türkiye ve Gaziantep adına gurur verici bir organizasyon. Elbette önümüzdeki yıllarda bu şampiyona Gaziantep'te yapılacak ve kentimizin güzelliklerini sergileme şansımız olacak. Burada imkanlarımız dahilinde kentimizi tanıtmaya çalıştık. Bugün takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. İnşallah şampiyon olacağız ve kupayı 82 Milyon adına alıp Türkiye'ye armağan edeceğiz" dedi.

Organizasyonun Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade eden THF Başkanı Sadık Karakan, "Sporda uluslar arası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma geldik ve bir çok ülkede gerçekleştirilen organizasyonlardan daha güzel ve ciddi bir organizasyon yapıldı. Burada gönül isterdi ki bu organizasyon Gaziantep'te yapılsın. Dünyanın bu ünlü takımları, sporcuları ve teknik heyetleri Gaziantep'e gelsin. Ama maalesef Gaziantep'te yapılan ancak eksikleri tamamlanmayan hokey tesisinde uluslar arası organizasyonlar yapılması mümkün değil. Burada Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuya el atmasını ve yapımı tamamlanan tesisin izleyici tribünü, skorbord ve ışıklandırmasıyla çevre düzenlemesinin yapımına öncülük yapmalarını bekliyoruz. Bugün bizim için gurur verici bir durum söz konusu. Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz ve şampiyon Gaziantep'ten çıkıyor. Bu organizasyonda büyük emekleri ve özverili çalışmaları bulunan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanımız değerli kardeşim Mehmet Kaplan, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve katılımcılarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha çok Avrupa Şampiyonası yapılmalı

Türkiye'de çok güzel bir ev sahipliği gördüklerini, bütün takımların şampiyonadan ve organizasyondan mutlu ayrıldıklarını ifade eden EuroHockey Club Challenge III 2019 Men Turnuva Direktörü Chris Brewer ise, "Avrupa Hokey Federasyonu adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bir çok organizasyona katıldık ama Türkiye'de Gaziantep Polisgücü'nün ev sahipliğinde Alanya'da ki organizasyon mükemmeldi. Türkiye'de konuklara önem veriliyor ve Türkiye konuklarını çok iyi ağırlıyor. Maçların yapıldığı saha, konaklama ve özellikle Gaziantep yemekleri harikaydı. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile bizlere destek olan yerel yöneticilere teşekkür ediyorum. Şampiyonaya katılan her ülke kendisini evinde gibi hissetti. Bu çok önemli bir konu. Teşekkürler Türkiye" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA