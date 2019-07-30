Türkiye'de gazetecilerin yüzde 40'ı üniversite mezunu değil

Türkiye'de basına güven tartışma konusuyken ülkedeki gazetecilerin yüzde 40'ının üniversite mezunu olmadığı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine Türkiye'de 4 yıllık üniversite mezunu olan gazetecilerin oranı yüzde 60. Lise mezunu olmayan gazetecilerin oranı ise yüzde 6. Bu veri, yayın bölümünde çalışan gazetecileri kapsıyor. Dağıtım ve basımda çalışanlar bu hesaplamaya dahil değil.

TÜİK'in 2018 yazılı medya istatistikleri Türkiye'de gazete ve dergilerde çalışanların eğitim durumunu gözler önüne serdi. Veriler radyo ve televizyonlarda çalışan kişileri ise kapsamıyor. Buna göre Kasım 2018 itibarıyla Türkiye'de gazete ve dergilerde toplam 46 bin 497 kişi çalışıyor. Bunların 40 bin 344'ü yayın bölümünde, 6 bin 153'ü ise basım ve dağıtım bölümünde hizmet veriyor. Euronews.com'da Görüntüle