"Türkiye'de Gazetecilerin Çoğu Geçinemiyor"
Türkiye'de 60 yıldır Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen 10 Ocak, bir yanda geçim derdi ve artan işsizlik, diğer yanda son yıllarda artan siyasi baskı ve bununla beraber açılan davalar ile tutuklamalar nedeniyle kutlanamıyor.
Türkiye'de 60 yıldır Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen 10 Ocak, bir yanda geçim derdi ve artan işsizlik, diğer yanda son yıllarda artan siyasi baskı ve bununla beraber açılan davalar ile tutuklamalar nedeniyle kutlanamıyor
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