"Türkiye'de Gazetecilerin Çoğu Geçinemiyor" - Haberler
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"Türkiye'de Gazetecilerin Çoğu Geçinemiyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de 60 yıldır Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen 10 Ocak, bir yanda geçim derdi ve artan işsizlik, diğer yanda son yıllarda artan siyasi baskı ve bununla beraber açılan davalar ile tutuklamalar nedeniyle kutlanamıyor.

Türkiye'de 60 yıldır Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen 10 Ocak, bir yanda geçim derdi ve artan işsizlik, diğer yanda son yıllarda artan siyasi baskı ve bununla beraber açılan davalar ile tutuklamalar nedeniyle kutlanamıyor

Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

 Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.

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