Türkiye'de gazete tirajları 5 yılda yüzde 44 düştü

Türkiye'de yazılı basın ciddi güç kaybı yaşamaya devam ediyor. Ülkede yıllık gazete tirajları son 5 yılda yüzde 44 düştü. Son bir yıldaki traij kaybı ise yüzde 17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Gazete ve dergilerin tirajı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 17,6 azaldı. 2018 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olurken, bunun yüzde 94,2'sini gazeteler oluşturdu. Euronews.com'da Görüntüle