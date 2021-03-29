Türkiye'de 'gamer' sayısı 36 milyona ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'de 'gamer' sayısı 36 milyona ulaştı

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Türkiye'de 'gamer' sayısı 36 milyona ulaştı

Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen "Ventures60: Oyun Fabrikası"nda bir araya gelen sektör duayenleri oyun dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, "Oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var" dedi.

İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak

Oyun dünyasının Türkiye'deki gelişimi "Ventures60: Oyun Fabrikası"nda konuşuldu. Türkiye'de yenilikçi girişimlerin öncüsü Türk Telekom'un sponsorluğunda ve teknoloji yazarı Timur Sırt'ın moderatörlüğünde düzenlenen Youtube canlı yayınında farklı sektörlerden konuşmacılar oyun dünyasına yönelik açıklamalarda bulundu. Yayında, yatırımcılardan girişimcilere, küresel yatırım desteği almış platformlardan oyun dünyasındaki gelişmelere kadar detaylı anlatımlar ekrana yansıdı.

OYUNCULARIN YÜZDE 45'İ KADIN

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan sunumunda, Gaming in Turkey tarafından hazırlanan 2020 yılı Türkiye Oyun Sektörü Raporu'ndan detaylar paylaştı. Altan, "Oyun dünyası yaş, cinsiyet ve mekândan bağımsız olduğu için tüm dünyada büyüyor. Türkiye'de toplam oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyorlar. Bugün 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var. Gün geçtikçe oyuncularda cinsiyet dağılımı daha dengeli bir hâl alıyor. Oyuncuların yüzde 45'inin kadın, yüzde 55'inin erkek olduğu görülüyor" dedi.

Türkiye'de 'gamer' sayısı 36 milyona ulaştı

TÜRKİYE'DE OYUN SEKTÖRÜNÜN HACMİ 880 MİLYON DOLAR

880 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin, oyun sektöründe dünyada 18'inci, MENA bölgesinde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ise ilk sırada yer aldığını belirten Altan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni jenerasyonla etkileşim kurabilmek için oyun oynamaya başlamak ve ortak ilgi alanları oluşturabilmek önemli hâle geliyor. Oyun artık eğlenceden ziyade profesyonel olmaya doğru ilerliyor ve oyuncular büyük bir tutkuyla oyun dünyasını takip ediyorlar. Bu doğrultuda oyun dünyasının önemli bileşenleri cihazlar, oyun içerikleri ve altyapı olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Türk Telekom olarak biz güçlü altyapımızı devam eden yatırımlarımızla daha da güçlendiriyoruz. Oyuncuların yüzde 90'ının evinde internet bağlantısı bulunuyor, yüzde 70'e yakın kısmı fiber internet kullanıyor. Türk Telekom olarak bugün 331 bin kilometrelik fiber altyapımız var. Bu oranı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca cihaz portföyümüz ve bünyesinde birçok oyun barındıran Playstore platformumuz ile de oyun deneyimini artırıyoruz."

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de 'gamer' sayısı 36 milyona ulaştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:15:49. #1.15#
title