Türkiye'de Fiyat Artışları Harcamalara Yansıyor
Türkiye'de enflasyonla birlikte temel gıda ürünlerindeki önemli fiyat artışı halkın harcamalarına yansıyor.
Türkiye'de enflasyonla birlikte temel gıda ürünlerindeki önemli fiyat artışı halkın harcamalarına yansıyor. Müşterilerin önemli bölümünün harcamaları azaltması market sahiplerini endişelendiriyor. Fiyat artışları Yeni Yıl geleneği olan hediye alma alışkanlığını da olumsuz etkilemişe benziyor
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